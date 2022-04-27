В Дія.City уже более 200 резидентов: кто присоединился

К налоговому пространству Дія.City уже присоединились более 200 резидентов - 204 украинских и международных IT-компаний.

Об этом сообщают в Минцифре.

Среди присоединившихся компаний:

Archivizer – международная продуктовая компания, разработавшая сервис для создания 3d-визуализаций интерьеров, экстерьеров, ландшафтов и т.д.

AgriChain – продуктовая компания, создающая программное обеспечение для крупного и среднего агробизнеса.

Preply – международная образовательная онлайн-платформа для поиска репетиторов.

bru. digital – международная команда художников компьютерной графики, разработчиков, дизайнеров и стилистов, работающих над созданием цифровых тканей.

Readdle – украинская продуктовая ИТ-компания, создающая популярные приложения для iPhone, iPad и Mac.

Evo – украинская продуктовая ИТ-компания, уже 14 лет являющаяся лидером на e-commerce рынке.

Все детали по Дія.City - по ссылке.

Напомним:

В Минцифре заявили, что условия правового и налогового пространства Дія.City станут еще проще для IT-компаний.

Также Минцифры расширило виды деятельности Дія.City.

Экономическая правда