Интернет есть в 85% населенных пунктов

В Украине услуги интернет-доступа предоставляются в 85% населенных пунктов, телефонии – в 95%, и доступны во всех областях, кроме Луганской.

Об этом сообщает Госспецсвязь.

Там также добавили, что в Волынской и Донецкой области был подключен многоканальный номер для переадресации звонков на номера экстренных служб 101 и 112. "Это значит, что в критической ситуации спасатели получат звонок и приедут на помощь", - резюмировали там.

Напоминаем:

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров сообщил, что Starlink начал работу на открытии представительства в Украине.