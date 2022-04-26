Интернет есть в 85% населенных пунктов
Вторник, 26 апреля 2022, 21:47 -
В Украине услуги интернет-доступа предоставляются в 85% населенных пунктов, телефонии – в 95%, и доступны во всех областях, кроме Луганской.
Об этом сообщает Госспецсвязь.
Там также добавили, что в Волынской и Донецкой области был подключен многоканальный номер для переадресации звонков на номера экстренных служб 101 и 112. "Это значит, что в критической ситуации спасатели получат звонок и приедут на помощь", - резюмировали там.
Напоминаем:
Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров сообщил, что Starlink начал работу на открытии представительства в Украине.
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