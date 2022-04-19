Starlink начал работу над открытием представительства в Украине – глава Минцифры

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров сообщил, что Starlink приступил к работе на открытии представительства в Украине.

Об этом Федоров написал в Telegram.

Министр напомнил, что в самом начале войны обратился к Илону Маску с просьбой предоставить Украине Starlink.

"Уже на следующий день мы получили от него положительный ответ, а еще через неделю - первые 500 станций Starlink с бесплатной прошивкой под Украину были на нашем складе.

Сегодня более 10 тысяч станций помогают ВСУ быть на связи и реализовывать специальные операции, поддерживают работу критических энергетических и телекоммуникационных объектов, здравоохранительных учреждений и даже посевную кампанию, а также возвращают к жизни деоккупированные территории", - добавил Федоров.

"Сейчас Украину почти невозможно представить без современной технологии Starlink. И эта технология станет еще доступнее для украинцев.

Ведь сегодня мы получили очередную положительную новость – Starlink начал работу на открытии представительства в Украине!", - подчеркнул глава Минцифры.

Федоров добавил, что поручил соответствующим органам, чтобы необходимые процедуры по аттестации, измерениям и предоставлению частот состоялись как можно быстрее.

А также пообещал подробно информировать о ходе этих работ.

Starlink – проект американской компании SpaceX по разработке высокопроизводительной спутниковой платформы для изготовления спутников связи и запусков большого их количества в космос. Система предоставляет доступ к широкополосному Интернету в любой точке планеты.

Экономическая правда