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Кабмин выделил дополнительные 400 миллионов на восстановление критической инфраструктуры

Вторник, 26 апреля 2022, 19:11 - Алексей Павлыш

Кабмин направляет дополнительные 400 млн грн на восстановление критической инфраструктуры Украины.

Такое решение было принято 26 апреля, сообщил премьер Денис Шмыгаль.

По его словам, 250 млн грн – для Харьковской области.

"Это средства на ликвидацию последствий боевых действий и восстановление критической инфраструктуры, которая пострадала в результате обстрелов", - пояснил премьер.

"Еще 150 млн грн выделяем Черниговщине, чтобы полноценно восстановить водоснабжение в Чернигове. Средства пойдут "Черниговводоканалу" для реконструкции одной из насосных станций и трансформаторных подстанций", - добавил Шмыгаль.

Всего правительство уже выделило 1,4 млрд грн на первоочередное восстановление 5 регионов.

"Вода, свет и газ снова появились в сотнях тысяч домов. Восстановлены десятки дорог и мостов. Разминированы сотни километров территории. После нашей окончательной победы все, что разрушил враг, мы не просто восстановим, а сделаем еще лучше", - заверил премьер.

По состоянию на 18 апреля общая сумма прямого задокументированного ущерба инфраструктуре, только на основе публичных источников, достигла $84,8 млрд или почти 2,5 трлн грн, свидетельствует анализ, который осуществляется в рамках проекта "Россия заплатит" командой KSE Institute (аналитическое подразделение Киевской школы экономики) при поддержке Офиса Президента Украины, Министерства экономики, Министерства по реинтеграции временно оккупированных территорий и Министерства инфраструктуры.

Экономическая правда

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Кабмин деньги война инфрастуктура
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