Binance запустила криптокартку для украинцев: будет начислять 75 долларов ежемесячно

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Одна из крупнейших криптовалютных бирж мира Binance запустила криптовалютную карту Binance Refugee для украинцев, вынужденных переехать в страны европейской экономической зоны (ЕЭЗ) из-за войны с Россией.

Об этом сообщила пресс-служба Binance.

Карта позволит перемещенным украинцам совершать и получать криптовалютные платежи, а также оплачивать ею покупки в магазинах европейской экономической зоны, принимающих карточные платежи. Кроме того, карта позволит украинцам получать помощь от Binance и других благотворительных организаций.

Перемещенные украинцы, прошедшие проверку местными некоммерческими организациями и подавшие заявку на получение криптовалютной карты, получат 75 BUSD, что эквивалентно 75 долларам в месяц в течение трех месяцев в соответствии с рекомендованным уровнем пожертвований УВКБ ООН. Криптовалюта BUSD будет автоматически конвертирована в местную валюту при оплате картой.

Получение и использование карты бесплатно. Чтобы получить ее, украинцам нужно будет использовать имеющуюся учетную запись, зарегистрированную в Украине, или зарегистрировать новую учетную запись Binance на украинский домашний адрес, даже если они сейчас проживают в другой стране. Все пользователи должны будут пройти полную проверку KYC.

Напоминаем:

Ранее сообщалось, что Binancе предоставила поддержку Украине в размере 10 миллионов долларов и планирует увеличить эту сумму до 20 миллионов долларов в ближайшее время.