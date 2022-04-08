Криптобіржа Binance запустить благодійну криптокартку для українців

Найбільша криптовалютна біржа Binance запустить благодійну криптокартку для всіх українців, які були вимушені покинути територію Україну та потребують допомоги.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров за підсумками дзвінку з засновником Binance Чанпен Чжао.

Сторони обговорили можливі напрями нашої подальшої співпраці, зокрема в частині освітніх проєктів з криптограмотності. Зазначається, що Binancе вже надала підтримку Україні в розмірі 10 мільйонів доларів та планує збільшити цю суму до 20 мільйонів доларів найближчим часом.

"Упродовж цього місяця Binance також запустить благодійну криптокартку для всіх українців, які були вимушені покинути територію Україну та потребують допомоги. Це важлива підтримка для наших громадян під час війни", – повідомив Федоров.

Крім того, криптобіржа співпрацює з міністерством щодо впровадження криптозаконодавства та інтеграції застосунку Дія для ідентифікації українських користувачів на Binance.