Volvo и Jaguar Land Rover сокращают основную часть сотрудников в РФ

Volvo Cars и Jaguar Land Rover вслед за General Motors сокращают свои российские офисы – JLR фактически уходит из РФ, в штате оставляют только персонал, который будет координировать административные взаимодействия на этапе закрытия юрлица.

Об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой на источники.

Так, Jaguar Land Rover фактически уходит из РФ, поскольку в штате оставляют только персонал, который будет координировать административные взаимодействия на этапе закрытия юрлица в соответствии с требованиями законодательства.

"Неясно, продолжит ли JLR поддерживать сервисное обслуживание своих автомобилей. Источник "Ъ" отмечает, что компания не посылала письмо об отказе от всех обязательств, как сделала General Motors (GM).

Другой собеседник "Ъ" называет ситуации в JLR и Volvo Cars схожими, говоря о сокращении 80% персонала, за исключением административного", - говорится в статье.

"Непонятно – это до полного выхода или чтобы выполнять обязательства и дальше", – говорит собеседник.

Источник издания среди дилеров говорит, что Volvo Cars продолжает признавать свои гарантийные обязательства перед российскими клиентами и в этих целях оставляет персонал, который обеспечит сервис.

Также компания оставляет возможность доступа дилеров к системам диагностики автомобилей, "не снижая возможность их безопасной эксплуатации", говорит он.

Еще два источника среди дилеров говорят о том, что Volvo Cars позволило дилерам сократить штат. JLR приостановила поставки машин в Россию 1 марта.

Аналогичное решение о приостановлении к особому сообщению 1 марта было принято и в Volvo Cars.

Напомним:

Американский автоконцерн General Motors увольняет сотрудников российского офиса и первым среди автопроизводителей уходит из РФ после ее вторжения в Украину.

Экономическая правда