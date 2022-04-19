General Motors увольняет сотрудников и уходит из РФ – СМИ
Американский автоконцерн General Motors увольняет сотрудников российского офиса и первым среди автопроизводителей уходит из РФ после ее вторжения в Украину.
Об этом стало известно российскому изданию Коммерсантъ.
Отмечается, что дилеры уже получили сообщение о прекращении поставок автомобилей, фактически запрещенных санкциями США, и запчастей – об этом изданию рассказали три собеседника "Ъ" на авторынке.
При этом GM свернул производство в России в 2015 году из-за аннексии агрессором украинского Крыма, с тех пор концерн поставлял из США только дорогие модели Chevrolet и Cadillac. Но 11 марта люксовые автомобили из США попали под запрет на экспорт в РФ.
В последние недели GM ожидал разъяснений от американского регулятора о соответствии санкциям, а теперь фактически объявил об увольнении после их получения.
Компания приостановила работу в РФ и приостановила все поставки в страну в конце февраля.
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