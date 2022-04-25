Военные облигации приобрели уже более 9 тысяч украинцев

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Правительство уже привлекло около 45 млрд грн в эквиваленте от продажи военных облигаций, в настоящее время их приобрели более 9 тысяч украинцев и представителей бизнеса.

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка со ссылкой на данные депозитария НБУ.

На 25 апреля уже проведено 20 аукционов по продаже военных облигаций, в течение которых в бюджет было привлечено около 36,6 млрд грн, 93,8 млн долл. и 176,5 млн евро.

Крупнейший портфель военных облигаций сконцентрирован среди банков – первичных дилеров. В то же время отмечает регулятор, еженедельно растет количество украинских граждан и представителей бизнеса, которые присоединяются к поддержке украинского бюджета.

Владельцами военных ОВГЗ стали 9,1 тысяч граждан и представителей бизнеса на сумму около 5,8 млрд грн, 36 млн долл. и 25,2 млн евро. В частности, 1,7 тысяч украинцев присоединились за предыдущую неделю.

Инвестируют также нерезиденты, которые приобрели облигаций на сумму более 50 млн. грн.

Как купить военные облигации: Министерство финансов собрало список банков-первичных дилеров и лицензированных брокеров, активно помогающих гражданам Украины инвестировать в военные ОВГЗ.

Напоминаем:

Аукционы по продаже военных ОВГЗ проводятся по вторникам.

Министерство финансов на последнем аукционе 19 апреля разместило военные облигации на сумму 3,6 млрд грн (в эквиваленте).