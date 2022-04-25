Экономия в $200 миллионов: хранилище отработанного ядерного топлива готово к работе

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Энергоатом получил разрешение на ввод в эксплуатацию Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива, оно позволит экономить 200 млн. долларов, которые расходовались на хранение топлива в РФ.

Об этом сообщает пресс-служба Энергоатома.

Государственная инспекция ядерного регулирования выдала разрешение в понедельник 25 апреля. При этом разрешение ожидалось еще 9 марта, но сроки изменили из-за российской агрессии и пребывания войск оккупанта в Чернобыльской зоне отчуждения, где расположено Централизованное хранилище отработанного ядерного топлива (ЦХОЯТ).

В настоящее время хранилище полностью готово к эксплуатации, сообщает Энергоатом. Предприятие не пострадало от действий кафиров – все оборудование, компьютерная и специальная техника работают в нормальном режиме.

Напоминаем:

Сооружение ЦХОЯТ началось в ноябре 2017 года. В настоящее время Украина вывозила отработанное ядерное топливо из трех своих АЭС на технологическую выдержку с последующей переработкой в Россию, и это стоило Энергоатому около 200 млн долларов ежегодно.

В декабре 2020 года возведение первого пускового комплекса ЦХОЯТ было завершено, но запустить его в работу было невозможно до строительства железнодорожного пути Вильча – Янов, соединившего ЦХОЯТ с железнодорожной сетью.

НАЭК "Энергоатом" с 2021 года не вывозит отработанное ядерное топливо в хранилища в России, ведь Централизованное хранилище в Украине сможет принять первую партию топлива в июле.