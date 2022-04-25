Московский аэропорт "Внуково" отправил часть сотрудников в простой

Московский аэропорт "Внуково" направил часть сотрудников в простой на фоне "непростой ситуации в авиации".

Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на заявление аэропорта.

"Аэропорт "Внуково" вынужден сокращать расходы. В части персонала закрыт прием на работу, введен режим простоя, из-за снижения загрузки сотрудникам предложен режим неполного рабочего времени", - говорится в сообщении.

У "Внуково" уточнили, что на время простоя сотрудникам сохранят возможность получать медицинскую помощь из ДМС, а также будут выплачивать две трети оклада.

После вторжения РФ в Украину страны ЕС начали вводить санкции против российской авиации.

В конце февраля ЕС запретил новые поставки запчастей, а также техобслуживание, поддержку и страхование российских самолетов. Кроме того, Европа полностью закрыла небо для российских авиакомпаний.

Ранее крупнейший аэропорт РФ – "Шереметьево" – отправил в простой часть персонала на фоне санкций ЕС и США в отношении российской авиаотрасли.

Экономическая правда