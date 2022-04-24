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Lidl отложил запуск сети супермаркетов в Украине – медиа

Воскресенье, 24 апреля 2022, 18:05 - Cергей Мельник
 
Joan Cros/NurPhoto via Getty Images

Анонсированный в октябре 2021 года вероятный приход на украинский рынок ритейлера Lidl отменяется.

Об этом сообщает издание All Retail.

Топ-менеджер сети дискаунтеров Адам Мищишин, который ранее официально назначен региональным менеджером Lidl Ukraine, возглавит сеть транснациональной корпорации в Словакии.

Он заменит на этом посту Матуша Галу, который, в свою очередь, с мая возьмет на себя управление филиалом ритейлера в Бельгии и Люксембурге.

Осенью 2021 года СМИ распространили сообщение, что Мищишин официально назначен региональным менеджером Lidl Ukraine.

Lidl – это немецкая международная сеть супермаркетов. Она имеет магазины по всему миру и работает во многих странах Европейского Союза. Компания управляет около 11500 магазинами.

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ритейл компании
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