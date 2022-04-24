"Дочку" подсанкционного российского Альфа-Банка в Нидерландах признали банкротом

Амстердамский торговый банк (Amsterdam Trade Bank, ATB), дочерняя компания подсанкционного российского Альфа-Банка, был признан банкротом.

Об этом сообщил Центробанк Нидерландов (DNB) со ссылкой на решение окружного суда Амстердама, пишет Reuters.

В заявлении Центробанка Нидерландов говорится, что вкладчики ATB получат до 100 000 евро каждый в рамках системы гарантирования вкладов Нидерландов.

В банке было около 23 000 клиентов, большинство из которых – нидерландцы, а 6 000 – немецкие, сообщает DNB.

Согласно документам в Торговой палате Нидерландов, конечным бенефициарным владельцем банка ATB является подсанкционный российский миллиардер Михаил Фридман.

"Санкции Великобритании и США вызвали операционные трудности, поскольку большинству контрагентов АТВ, включая соответствующие банки и поставщики инфраструктуры, трудно продолжать поддерживать АТВ", - говорится в заявлении АТВ.

Ранее газета FD сообщала, что владельцы ATB стремились продать банк, а вкладчики обнаружили, что другие европейские банки не желают принимать переводы с ATB, опасаясь попасть под санкции.

"Небольшой банк раньше был известен финансированием торговли, но в последние годы пытался стать кредитором для малых и средних компаний", – добавляет агентство.

Напоминаем:

Соединенные Штаты вместе с G7 и ЕС ввели новые санкции против дочерей президента РФ Путина, крупнейших банков РФ Альфа банка и Сбербанка, а также запретили все новые инвестиции в Россию.

ЕС и Великобритания ввели санкции против совладельцев Альфа Групп Михаила Фридмана и Петра Авена.

В украинском "Альфа-Банке" продолжается поиск доверенного лица, которое должно получить права по акциям Михаила Фридмана и Петра Авена. Национальный банк Украины лишил этих акционеров права голоса.

Экономическая правда