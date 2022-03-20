В "Альфа-Банке" ищут, кому передать права по акциям Фридмана и Авена

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В украинском "Альфа-Банке" продолжается поиск доверенного лица, которое должно получить права по акциям Михаила Фридмана и Петра Авена. Национальный банк Украины лишил этих акционеров права голоса.

Об этом "Экономической правде" сообщили в пресс-службе "Альфа-Банка".

В украинском "Альфа-Банке" продолжается поиск доверенного лица, которое должно получить права по акциям Михаила Фридмана и Петра Авена. Национальный банк Украины лишил этих акционеров права голоса.

Об этом "Экономической правде" сообщили в пресс-службе "Альфа-Банка".

"Сейчас, согласно законодательству, "Альфа-Банк Украина" должен согласовать с Национальным Банком доверенное лицо, которому передается право голоса по акциям подсанкционных акционеров и право каким-либо образом участвовать в управлении банком. Сейчас идет процесс согласования и рассмотрения кандидатур на роль доверенного лица", – ответили там.

В банке отмечают, что блокирование права голоса Фридмана и Авена никак не отразилось на операционной работе банка. Правление и наблюдательный совет продолжают выполнять свои функции, а топ-менеджмент делает все возможное, чтобы урегулировать вопросы соответствия акционеров банка требованиям украинского законодательства.

Отметим, что после начала военной агрессии России Евросоюз ввел санкции против российских олигархов Михаила Фридмана и Петра Авена. Им принадлежат соответственно 32,86% и 19,2% акций украинского банка.

В НБУ отметили, что совладельцы украинского банка больше не отвечают требованиям украинского законодательства по безупречной репутации и заблокировали их права голоса.

В соответствии с законодательством, если акционеры банка больше не отвечают требованиям безупречной деловой репутации, их права голоса в банке блокируются и передаются уполномоченному лицу. Последнее должен согласовать регулятор.

Пока права акционеров будут у уполномоченных лиц, Альфа-Банк должен решить проблему соответствия реальных акционеров (то есть Фридмана и Авена) законодательству.

Это можно сделать путем продажи или передачи акций Фридмана и Авена лицам, против которых не введены санкции.

В то же время собеседники "Экономической правды" в руководстве Национального банка отмечают, что решить проблему с акционерами в ближайшее время не получится.

"Нацбанк заблокировал им продажу или передачу акций. Срок запрета – полгода. Я не вижу возможности, чтобы они реально передали свои акции неподконтрольным лицам", – сообщил источник ЭП.

Вероятно, Фридман и Авен попытаются выполнить требования украинского законодательства формально, передав свои доли подставным физическим или юридическим лицам. Однако, как считают в НБУ, это не решит проблему Альфа-Банка.

"Поэтому сейчас, учитывая действующие на рынке ограничения, угрозы с точки зрения финансирования войны или акционеров нет. Будем разбираться с этим после победы.

Сейчас важно, чтобы банк продолжал обслуживать своих клиентов без помех", – добавил источник ЭП в руководстве украинского банковского регулятора.

Ярослав Винокуров, ЭП