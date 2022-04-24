Украина предоставила МАГАТЭ перечень необходимого для АЭС оборудования

Украина предоставила Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) исчерпывающий перечень оборудования, необходимого для безопасной работы атомных станций. Многие страны-члены МАГАТЭ готовы оказать такую ​​помощь.

Об этом заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэл Гросси.

По словам Гросси, детальные требования к оборудованию были поданы через Единую систему обмена информацией в инцидентах и ​​чрезвычайных ситуациях МАГАТЭ.

"Запрос Украины о помощи, адресованный МАГАТЭ и 31 государству-члену, будет координироваться через общий механизм Сети реагирования и помощи Агентства (RANET), где страны могут зарегистрировать свои возможности для поддержки в различных сферах от оценки доз радиации и дезактивации до оценки и консультаций ядерной установки, поиска и восстановления радиоактивных источников и многое другое.

МАГАТЭ поставило в Украину первоначальное оборудование, когда гендиректор был с визитом в Украине в прошлом месяце, и больше будет передано, когда он поедет на Чернобыльскую АЭС на следующей неделе, например, оборудование для мониторинга радиации, а также средства индивидуальной защиты", - добавляют в МАГАТЭ.

Список, отправленный Украиной в пятницу, 22 апреля, охватывает целый ряд оборудования для различных ядерных объектов страны, а также различные приборы для измерения радиации, защитные материалы, компьютерную помощь, системы электроснабжения и дизельные генераторы, говорят в агентстве.

Напомним:

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси на следующей неделе посетит Чернобыльскую АЭС.

Сообщалось, что в Минэнерго Украины обсуждают с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) возможность визита руководства на Чернобыльскую АЭС 26 апреля 2022 года.

С 24 февраля по 31 марта оккупанты удерживали зону отчуждения, в том числе площадку Чернобыльской АЭС и саму станцию.

Экономическая правда