Украина предоставила МАГАТЭ перечень необходимого для АЭС оборудования
Украина предоставила Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) исчерпывающий перечень оборудования, необходимого для безопасной работы атомных станций. Многие страны-члены МАГАТЭ готовы оказать такую помощь.
Об этом заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэл Гросси.
По словам Гросси, детальные требования к оборудованию были поданы через Единую систему обмена информацией в инцидентах и чрезвычайных ситуациях МАГАТЭ.
"Запрос Украины о помощи, адресованный МАГАТЭ и 31 государству-члену, будет координироваться через общий механизм Сети реагирования и помощи Агентства (RANET), где страны могут зарегистрировать свои возможности для поддержки в различных сферах от оценки доз радиации и дезактивации до оценки и консультаций ядерной установки, поиска и восстановления радиоактивных источников и многое другое.
МАГАТЭ поставило в Украину первоначальное оборудование, когда гендиректор был с визитом в Украине в прошлом месяце, и больше будет передано, когда он поедет на Чернобыльскую АЭС на следующей неделе, например, оборудование для мониторинга радиации, а также средства индивидуальной защиты", - добавляют в МАГАТЭ.
Список, отправленный Украиной в пятницу, 22 апреля, охватывает целый ряд оборудования для различных ядерных объектов страны, а также различные приборы для измерения радиации, защитные материалы, компьютерную помощь, системы электроснабжения и дизельные генераторы, говорят в агентстве.
Напомним:
Гендиректор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси на следующей неделе посетит Чернобыльскую АЭС.
Сообщалось, что в Минэнерго Украины обсуждают с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) возможность визита руководства на Чернобыльскую АЭС 26 апреля 2022 года.
С 24 февраля по 31 марта оккупанты удерживали зону отчуждения, в том числе площадку Чернобыльской АЭС и саму станцию.
Экономическая правда
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