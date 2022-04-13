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Руководство МАГАТЭ может посетить Чернобыльскую АЭС 26 апреля – Минэнерго

Среда, 13 апреля 2022, 18:04 - Алексей Павлыш

В Минэнерго Украины обсуждают с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) возможность визита руководства на Чернобыльскую АЭС 26 апреля 2022 года.

Об этом в эфире телемарафона заявил министр энергетики Герман Галущенко.

"Они [руководство МАГАТЭ] не были на Чернобыльской АЭС. Сейчас обсуждается возможность их визита. Речь может идти о 26 апреля. Это годовщина трагедии на ЧАЭС", - отметил Галущенко.

Напомним:

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси после посещения Украины сообщил о рассмотрении конкретных шагов по оказанию в срочном порядке помощи в защите ее ядерных объектов.

Украина работает для исключения России из Международного агентства по атомной энергии или отстранения россиян от должностей в Секретариате МАГАТЭ из-за захвата украинских атомных электростанций.

С 24 февраля по 31 марта оккупанты удерживали зону отчуждения, в том числе площадку Чернобыльской АЭС и саму станцию.

Экономическая правда

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ЧАЭС Минэнергетики
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