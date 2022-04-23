Украина и Польша создадут совместное предприятие, чтобы "кардинально" увеличить экспорт

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Украина и Польша подписали меморандум об усилении сотрудничества в железнодорожной сфере, согласно которому будет создано совместное логистическое предприятие двух стран.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмигаль по итогам встречи с премьером Польши Матеушем Моравецким.

"После разрешения россией полномасштабной войны Польша стала ключевым логистическим центром для помощи Украине. Особенно тесное сотрудничество происходит на уровне железных дорог двух стран, и такое взаимодействие должно быть усилено", – заявил Шмигаль.

Меморандум предполагает создание совместного логистического предприятия двух стран. Шмигаль отмечает, что это позволит кардинально увеличить объем железнодорожных перевозок украинского экспорта в ЕС и мировые рынки через Европу.

Напоминаем:

В условиях полномасштабной войны России против Украины отечественные порты оказались в условиях блокады. Именно через порты преимущественно экспортировались основные статьи украинского экспорта – аграрная и металлургическая продукция.

В результате продажи Украины за границу вдвое сократились, причем агропродукции удалось в марте вывезти объемом 200 млн тонн против 5 млн тонн до войны. Объемы постепенно растут благодаря железной дороге, на которую переориентировался экспорт, но эти мощности ограничены как логистическими возможностями со стороны ЕС, так и украинской железной дороги.

Благодаря железной дороге Украина может поставлять продукцию в европейские порты, в частности в польский Гданьск, и экспортировать ее дальше.