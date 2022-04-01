У РФ хочуть ввозити контрафактом усе, крім сільгосппродукції

Мінпромторг РФ пропонує дозволити ввозити без дозволу правовласників все, крім сільгосппродукції.

Про це пише "Комерсант" із посиланням на попередню версію переліку, яка є у розпорядженні видання.

Зазначається, що "Комерсант" ознайомився з переліком товарів, за якими Мінпромторг планує дозволити паралельний імпорт (ввезення товарів без прямого дозволу власників брендів, зараз ввезти товар до РФ може лише правовласник або офіційний дилер).

"Усього у списку 72 позиції, але вони охоплюють максимально широкі групи товарів. У митній номенклатурі це групи з 26-ї по 97-у, що включають всю продукцію, що ввозиться, — від мінеральної сировини до споживчих товарів, обладнання та транспортних засобів, крім сільгосппродукції (групи з 1-ї по 25-у)", - йдеться у статті.

Раніше уряд РФ затвердив ухвалу про легалізацію паралельного імпорту, при цьому підготовка переліку триває - його затверджуватиме Мінпромторг з урахуванням пропозицій відомств.

Нагадаємо:

Уряд РФ затвердив легалізацію паралельного імпорту, що дозволяє постачальникам імпортної продукції здійснювати їх реалізацію без дозволу власника товарного знака.

Економічна правда