Британские супермаркеты ограничивают продажу подсолнечного масла из-за войны в Украине

GROCERY INSIGHT

Некоторые розничные сети в Британии ограничивают продажу подсолнечного масла "в одни руки", ведь из-за войны России против Украины возникли перебои с поставками.

Об этом сообщает BBC.

Так, например, самая крупная британская сеть супермаркетов Tesco позволяет каждому клиенту приобрести три бутылки подсолнечного масла. Tesco говорит, что ограничение является временной мерой, "чтобы обеспечить доступность товара для всех".

В других сетях супермаркетов, Waitrose и Morrisons, количество ограничено двумя бутылками. Некоторые сети ограничивают продажу оливкового и рапсового масла. При этом часть сетей, в частности, Sainsbury's и Asda, пока не ограничивают количество масла, которое могут покупать их клиенты.

Большинство подсолнечного масла в Британии поступает из Украины, так что перебои в экспорте привели к частичному дефициту и увеличению спроса на альтернативы.

Эксперт по продовольствию Гэд Футтер говорит, что покупатели могут быть уверены, что существует много альтернатив, когда дело доходит до кулинарного масла. Война в Украине может привести к тому, что этих альтернатив станет несколько меньше. В то же время он предупредил, что подсолнечное масло через несколько месяцев может стать недоступным в магазинах из-за истощения запасов.

Кроме того, обнаружила исследовательская компания Assosia, сокращение предложения подсолнечного масла на рынке повысило цены на нее на около 10% за бутылку объемом 1,5 л с января. Для пятилитровой бутылки подорожание составило 6%.

Напоминаем:

Украина занимает 1 место по объемам мирового экспорта подсолнечного масла с долей около 40%. В разрезе экспорта ячменя – 2 место в мире, а по экспорту рапса и кукурузы – 3 место.