Війна Росії проти України може викликати світову продовольчу кризу
Перебої в логістиці та виробництві, спричинені розв’язаною Росією війною, можуть викликати світову продовольчу кризу, адже чимало країн світу залежні від українського експорту.
Про це йдеться в публікації ICU.
Так, Україна виробляє суттєву частку світового продовольства: близько 27% соняшникового насіння, 5% ячменю, по 3% пшениці і рапсового насіння, 2% кукурудзи.
Водночас роль України в світовій торгівлі продовольством набагато важливіша, адже країна посідає 1 місце за обсягами світового експорту соняшникової олії із часткою майже 40%. У розрізі експорту ячменю – 2 місце у світі, а за експортом рапсу та кукурудзи – 3 місце.
Значна кількість країн у світі зберігає високу залежність від імпорту цих видів агропродукції, особливо краіни Африки, Близького Сходу і Південно-східної Азії.
"Наразі через бойові дії і заблоковані традиційні транспортні маршрути як суходолом, так і морем, можливості України експортувати агропродукцію можуть бути обмежені на 60-90%. Для налаштування альтернативних постачальних ланцюгів потрібен час і суттєва міжнародна допомога", – пояснює Олександр Мартиненко, голова департаменту корпоративного аналізу групи ICU.
Крім того, під загрозою знаходиться весняна посівна кампанія внаслідок активних бойових дій, що тривають наразі.
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