Правительство выплатило 1,1 миллиард долларов по єПідтримці
Правительство выплатило 1,1 миллиарда долларов гражданам, которые в марте подали заявки на получение компенсаций на 6,5 тысяч гривен по программе єПідтримці.
Об этом заявил Премьер-министр Денис Шмигаль, передает Укринформ.
"Нам нужно продолжать эти выплаты, продолжать эту поддержку, поэтому мы опираемся на помощь наших партнеров", - заявил он.
Напоминаем:
Около 5 миллионов украинцев обратились за финансовой помощью в 6500 грн в рамках программы єПідтримка.
Программа поддержки украинцев из населённых пунктов, где ведутся активные боевые действия, завершилась 31 марта.
Деньги могли получить все ФЛПы, уплатившие ЕСВ за 4 квартал 2021 года, наемные работники, за которых уплачены ЕСВ (кроме бюджетных организаций) и ФЛП, не находящиеся в состоянии прекращения/реорганизации/ликвидации.
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