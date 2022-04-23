Правительство выплатило 1,1 миллиард долларов по єПідтримці

Правительство выплатило 1,1 миллиарда долларов гражданам, которые в марте подали заявки на получение компенсаций на 6,5 тысяч гривен по программе єПідтримці.

Об этом заявил Премьер-министр Денис Шмигаль, передает Укринформ.

"Нам нужно продолжать эти выплаты, продолжать эту поддержку, поэтому мы опираемся на помощь наших партнеров", - заявил он.

Напоминаем:

Около 5 миллионов украинцев обратились за финансовой помощью в 6500 грн в рамках программы єПідтримка.

Программа поддержки украинцев из населённых пунктов, где ведутся активные боевые действия, завершилась 31 марта.

Деньги могли получить все ФЛПы, уплатившие ЕСВ за 4 квартал 2021 года, наемные работники, за которых уплачены ЕСВ (кроме бюджетных организаций) и ФЛП, не находящиеся в состоянии прекращения/реорганизации/ликвидации.