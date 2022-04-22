Россиянам придется лично ехать в Узбекистан за картами Visa и Mastercard

В Центробанке Узбекистана заявили, что граждане РФ не могут открывать в республике банковские карты международных платежных систем через третьих лиц.

Об этом сообщается на сайте финучреждения.

На вопрос, могут ли россияне оформить банковскую карту через третье лицо по доверенности и копиям документов (паспорта, ИНН), в банке ответили:

"Нет, не могут. Согласно действующему порядку (№ 1948 от 27.04.2009 г.) для открытия счетов физическими лицами в банк подается заявление на открытие счета, а также документ, удостоверяющий личность.

Заявление на открытие счета должно подаваться физическими лицами лично", - пояснили в Центробанке.

Напомним:

Крупные российские банки, оказавшиеся под блокирующими санкциями западных стран, не смогут выпускать карты UnionPay, поскольку платежная система боится сотрудничать с ними из-за риска вторичных санкций.

Сообщалось, что туроператоры начали предлагать россиянам туры за границу для оформления банковских карт Visa и Mastercard иностранных банков. Сообщалось, что запущенные туры в Узбекистан, туроператоры готовы отправлять россиян в Армению, Казахстан и, возможно, Турцию.

Экономическая правда