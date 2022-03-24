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Укр / Рус

Туроператоры в РФ предлагают туры за банковскими карточками

Четверг, 24 марта 2022, 11:36

Туроператоры начали предлагать россиянам туры за границу для оформления банковских карт Visa и Mastercard иностранных банков.

Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России. 

В частности уже запущены туры в Узбекистан, туроператоры готовы отправлять россиян в Армению, Казахстан и, возможно, Турцию.

Напоминаем:

Международные платежные системы Visa и Mastercard с 10 марта перестали работать в России. Карты этих систем, выпущенные российскими банками, не будут работать за границей, ими также нельзя оплачивать покупки в иностранных онлайн-магазинах. 

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Экономическая правда
Укр / Рус
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