Туроператоры в РФ предлагают туры за банковскими карточками
Четверг, 24 марта 2022, 11:36
Туроператоры начали предлагать россиянам туры за границу для оформления банковских карт Visa и Mastercard иностранных банков.
Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России.
В частности уже запущены туры в Узбекистан, туроператоры готовы отправлять россиян в Армению, Казахстан и, возможно, Турцию.
Напоминаем:
Международные платежные системы Visa и Mastercard с 10 марта перестали работать в России. Карты этих систем, выпущенные российскими банками, не будут работать за границей, ими также нельзя оплачивать покупки в иностранных онлайн-магазинах.
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