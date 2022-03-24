Туроператоры в РФ предлагают туры за банковскими карточками

Туроператоры начали предлагать россиянам туры за границу для оформления банковских карт Visa и Mastercard иностранных банков.

Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России.

В частности уже запущены туры в Узбекистан, туроператоры готовы отправлять россиян в Армению, Казахстан и, возможно, Турцию.

Напоминаем:

Международные платежные системы Visa и Mastercard с 10 марта перестали работать в России. Карты этих систем, выпущенные российскими банками, не будут работать за границей, ими также нельзя оплачивать покупки в иностранных онлайн-магазинах.