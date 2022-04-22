Крупнейший в мире производитель подшипников SKF уходит из России
Компания SKF, крупнейший в мире производитель подшипников родом из Швеции, объявил о полном выходе из России, где у нее есть завод.
Об этом говорится в заявлении компании.
В SKF заявили, что российское вторжение в Украину имеет серьезное влияние на наши операции как в Украине, так и в России. …Мы пришли к выводу, что для нас невозможно продолжать нашу деятельность в России, поскольку не существует основы и стабильности для нашего бизнеса".
Ранее компания остановила свой завод в РФ и прекратила экспорт в страну.
Теперь мы решили прекратить все операции, участие и инвестиции SKF в России. Наше намерение состоит в том, чтобы избавиться от наших российских операций, чтобы обеспечить будущее для наших коллег", – говорится в заявлении.
Подшипники компании поставляются на заводы КАМАЗ и ГАЗ, а также являются ключевыми элементами для производства российских вагонов, в том числе перевозящих вражескую технику к украинской границе.
Через выход компания спишет 500 млн шведских крон (более 50 млн долларов) активов во втором квартале. Продажи в России составляли около 2% от общего оборота группы в 2021 году.
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