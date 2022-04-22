Шведский производитель Zewa и Libresse уходит из РФ
Шведская компания Essity, производящая такие средства личной гигиены как Zewa и Libresse, идет из России из-за условий ведения бизнеса в стране-агрессоре.
Об этом говорится в квартальном отчете компании.
Отмечается, что из-за ухудшения бизнес-среды в РФ активы компании в стране обесценились примерно на 1,4 млрд шведских крон (150 млн долларов).
Кроме того, начата работа по выходу с российского рынка. В 2021 году чистые продажи Essity в России составили примерно 2,8 млрд шведских крон, что соответствует примерно 2% от общей консолидированной чистой продажи в 2021 году", – говорится в отчете.
Essity – шведская компания, работающая в сфере фармацевтики и персональной гигиены и производящая продукцию под брендами Leukoplast, Tork, Libero, Zewa и другие. Акции компании торгуются на NASDAQ с 2017 года.
"Экономическая правда" теперь в Telegram. Мы отслеживаем, как быстро падает путинский режим и какие компании присоединяются к бойкоту агрессора. Подписаться можно здесь
Следить за компаниями, до сих пор игнорирующими российские преступления, можно здесь: Более 400 компаний вышли из России, но не все остановили бизнес. Обновляется
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"