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Австралия ввела санкции против еще 147 россиян: в списке – сенаторы и дочери Путина

Пятница, 22 апреля 2022, 10:45 - Алексей Павлыш

Австралия из-за вторжения РФ в Украину ввела санкции против еще 147 российских граждан – в перечне, в частности, дочери Путина и дочь главы МИД РФ Сергея Лаврова.

Об этом сообщило Министерство иностранных дел и торговли Австралии.

Таким образом, общее количество попавших под действие санкций Австралии россиян приблизилось к 750.

Так, санкции вводятся против 144 сенаторов Совета Федерации Федерального Собрания России, а также против Марии Воронцовой и Екатерины Тихоновой, которые в документе названы "дочками президента России" Владимира Путина, и Екатерины Винокуровой, которая названа "дочкой главы МИД России" Сергея Лаврова.

Им запретят въезд в Австралию, заморозят активы и запретят заключать какие-либо финансовые соглашения в стране.

По словам главы МИД Австралии Марис Пейн, "Австралия продолжит вводить ограничительные меры против тех, кто несет ответственность за агрессию России в адрес Украины или имеет рычаги влияния в стране".

Напомним:

Вступили в силу введенные Австралией санкции против президента России Владимира Путина и его окружения на фоне вторжения РФ в Украину.

Соединенные Штаты вместе с G7 и ЕС ввели новые санкции против дочерей президента РФ Путина, крупнейших банков РФ Альфа банка и Сбербанка, а также запрещают все новые инвестиции в Россию.

Великобритания ввела санкции против дочерей президента РФ Путина и дочери главы МИД РФ Лаврова.

Экономическая правда

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Австралия санкции Россия Путин
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