Австралия ввела санкции против еще 147 россиян: в списке – сенаторы и дочери Путина
Австралия из-за вторжения РФ в Украину ввела санкции против еще 147 российских граждан – в перечне, в частности, дочери Путина и дочь главы МИД РФ Сергея Лаврова.
Об этом сообщило Министерство иностранных дел и торговли Австралии.
Таким образом, общее количество попавших под действие санкций Австралии россиян приблизилось к 750.
Так, санкции вводятся против 144 сенаторов Совета Федерации Федерального Собрания России, а также против Марии Воронцовой и Екатерины Тихоновой, которые в документе названы "дочками президента России" Владимира Путина, и Екатерины Винокуровой, которая названа "дочкой главы МИД России" Сергея Лаврова.
Им запретят въезд в Австралию, заморозят активы и запретят заключать какие-либо финансовые соглашения в стране.
По словам главы МИД Австралии Марис Пейн, "Австралия продолжит вводить ограничительные меры против тех, кто несет ответственность за агрессию России в адрес Украины или имеет рычаги влияния в стране".
Напомним:
Вступили в силу введенные Австралией санкции против президента России Владимира Путина и его окружения на фоне вторжения РФ в Украину.
Соединенные Штаты вместе с G7 и ЕС ввели новые санкции против дочерей президента РФ Путина, крупнейших банков РФ Альфа банка и Сбербанка, а также запрещают все новые инвестиции в Россию.
Великобритания ввела санкции против дочерей президента РФ Путина и дочери главы МИД РФ Лаврова.
Экономическая правда
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