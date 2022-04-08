Британия вслед за США объявила о санкциях против дочерей Путина и дочери Лаврова

Великобритания ввела санкции против дочерей президента РФ Путина и дочери главы МИД РФ Лаврова.

Об этом говорится в обновленном санкционном списке Соединенного Королевства от 8 апреля.

В перечень, в частности, добавили, Тихонову Екатерину Владимировну, Воронцову Марию Владимировну, которые также известны как Путина Екатерина Владимировна и Путина Мария Владимировна.

Также в перечне – Винокурова Екатерина Сергеевна (в документе также фигурирует как Лаврова Екатерина Сергеевна).

Британские активы Тихоновой, Воронцовой и Винокуровой подлежат заморозке, им запрещен въезд на территорию Британии.

"Роскошный образ жизни ближайшего окружения Кремля с сегодняшнего дня станет дополнительной целью, поскольку Великобритания вводит санкции против дочерей президента Владимира Путина и его министра иностранных дел Сергея Лаврова.

Екатерина Владимировна Тихонова и Мария Владимировна Воронцова, дочери президента Путина, и Екатерина Сергеевна Винокурова, дочь министра иностранных дел Сергея Лаврова, подпадают под запрет на въезд и замораживание активов", - говорится в заявлении британского правительства.

Отмечается, что Великобритания согласовала эти санкции с США, "что стало очередным проявлением глобального единства в мерах против незаконного вторжения России в Украину".

25 марта Британия ввела санкции в отношении Полины Ковалевой, падчерицы Сергея Лаврова.

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Напомним:

Соединенные Штаты вместе с G7 и ЕС вводят новые санкции против дочерей президента РФ Путина, крупнейших банков РФ Альфа банка и Сбербанка, а также запрещают все новые инвестиции в Россию.

Экономическая правда