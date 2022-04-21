"Яндекс" говорит, что приостановил "многие" инвестиции в РФ и за рубежом

Зарегистрированная в Нидерландах компания Yandex N.V приостановила или сократила планируемые инвестиции в России и за рубежом.

Об этом говорится в опубликованном годовом отчете компании.

"Мы сократили или приостановили много наших запланированных инвестиций в наши предприятия как внутри страны, так и на международном уровне. Любой затянувшийся в России экономический спад в результате санкций, обесценивания рубля или негативного настроения потребителей может оказать существенное негативное влияние на наше финансовое состояние и результаты деятельности", - говорится в отчете.

В компании добавили, что "текущее геополитическое напряжение и его влияние на российскую и мировую экономику" создали проблемы для бизнеса.

"Яндекс" добавляет, что проекты компании и их руководители не попали под санкции.

В то же время на компанию влияют ограничения, налагаемые на международный бизнес в России. Также приостановка ввоза товаров иностранных производителей и проблемы с грузовыми перевозками могут привести к сокращению выбора товаров, в том числе на маркетплейсах "Яндекса".

В "Яндексе" ожидают, что в ближайшее время рекламная часть бизнеса пострадает из-за выхода с рынка международных рекламодателей и сокращения бюджетов у российского бизнеса. "Яндекс" также отозвал прогноз на 2022 год.

Ранее компания "Яндекс" на фоне санкций против РФ предупредила акционеров о рисках дефолта после приостановки торговли ценными бумагами.

Экономическая правда