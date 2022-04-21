Procter&Gamble говорит, что, возможно, не сможет продолжать работу в России

Производитель хозяйственных товаров Procter&Gamble (бренды Always, Gillette, Pampers, Tide, Oral-B и другие), вероятно, не сможет продолжать работу в России из-за санкций, ограничений относительно финансовых учреждений, денежно-кредитного контроля и проблем с поставками.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на заявление компании.

"В среду P&G назвала влияние войны на своих розничных клиентов, поставщиков и дистрибьюторов фактором, влияющим на то, сможет ли она оставаться в России.

P&G имеет около 2500 сотрудников в России", - пишет агентство.

В компании заявили, что существует "высокий уровень неопределенности по поводу того, как будет развиваться война, какой будет ее продолжительность и окончательное решение".

P&G также заявила, что два ее завода в Украине могут быть уничтожены, что приведет к финансовому ущербу. В Украине работает около 500 сотрудников P&G.

До войны бизнес P&G в России и Украине составил от 1,5 до 2% ее чистых продаж и глобальной прибыли, сообщили руководители компании во время разговора с аналитиками в среду.

Напомним:

Ранее международная корпорация Procter&Gamble заявила, что остановит все новые капитальные инвестиции в Россию и существенно ограничит свое портфолио в стране.

Экономическая правда