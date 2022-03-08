Procter&Gamble останавливает инвестиции и сократит свой бизнес в РФ

Международная корпорация Procter&Gamble заявила, что остановит все новые капитальные инвестиции в Россию и существенно ограничит свое портфолио в стране.

Об этом сообщает Reuters.

Ограниченный портфель компании сосредоточится на базовой гигиене, здоровье и личной гигиене, заявил генеральный директор Джон Меллер.

P&G также приостанавливает всю рекламную и медийную деятельность, а также продвижение.

Корпорация владеет 65 известными брендами, в частности Gillette, Oral B, Mr.Clear (Мистер Пропер), Tide, Pampers, Ariel, Always, Tampax, Braun, Head & Shoulders, Old Spice и Safeguard.