Германия может прекратить импорт российской нефти до конца года, а газа – в 2024 году.

Об этом канцлер Германии Олаф Шольц заявил на пресс-конференции в Лондоне с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, сообщает Reuters.

На вопрос журналиста о том, испытывает ли Шольц чувство стыда за то, что страны ЕС платят России миллиарды евро за ископаемое топливо, он заявил, что страна работает над своей энергонезависимостью и "мы думаем, что сможем сделать это в течение этого года".

Российская нефть в настоящее время составляет 25% немецкого импорта по сравнению с 35% к началу Россией войны против Украины, а импорт газа сократился до 40% с 55%. Импорт российского угля снизился до 25% с 50% до вторжения.

Страна хочет к лету сократить долю российского газа до 24%, но чтобы избавиться от своей зависимости может понадобиться больше времени, заявляют в Германии – к лету 2024 года. "Мы активно работаем над тем, чтобы стать независимыми от необходимости импорта газа из России", - сказал Шольц.

"Как вы можете представить себе, это не так просто, потому что для этого нужна инфраструктура, которую нужно построить сначала. Поэтому трубопроводы к северному побережью Германии, порты регазификации, позволяющие, например, суда СПГ передавать свои запасы газа. сеть в Германии", – объясняет он миллиардное финансирование Евросоюзом страны-агрессора через энергетический импорт.

Экономический институт DIW заявил в исследовании, опубликованном в пятницу, что Германия, возможно, сможет обеспечить достаточное количество газа для предстоящей зимы без какого-либо импорта из России посредством комбинации альтернативных поставщиков и радикальных мер по энергосбережению.

Напоминаем:

Вступление в действие полного запрета Евросоюзом импорта российского угля было перенесено на середину августа, в частности, из-за давления Германии. Страна также среди тех, кто блокирует газовое эмбарго.