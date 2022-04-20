Италия готова отказаться платить за газ РФ в рублях – Bloomberg

Италия откажется выполнять условия Кремля по оплате газа в рублях, если ЕС придет к выводу, что это нарушит санкции, связанные с вторжением РФ в Украину.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

"В предварительной оценке ЕС обнаружил, что условия Кремля являются явным нарушением санкций блока. Итальянское правительство ждет, пока Брюссель завершит свой юридический анализ, прежде чем предпринимать какие-либо действия", - заявили собеседники на условиях анонимности.

Пресс-секретарь итальянского правительства сказал, что там приветствуют текущую работу комиссии над этим вопросом, но не предоставят подробных сведений, поскольку оценка все еще предварительная.

Напомним:

Премьер-министр Италии Марио Драги считает, что Европа может уменьшить энергетическую зависимость от России быстрее, чем предполагалось ранее.

Экономическая правда