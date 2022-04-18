Италия считает, что ЕС может быстрее сократить энергетическую зависимость от России

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Премьер-министр Италии Марио Драги считает, что Европа может уменьшить энергетическую зависимость от России быстрее, чем предполагалось ранее.

Об этом он рассказал в интервью Corriere della Sera, сообщает Bloomberg.

"Диверсификация возможна и осуществима относительно быстро, в более короткие сроки, чем мы себе представляли всего месяц назад", – сказал он. "У нас есть газ в хранилищах и будет новый газ от других поставщиков". Внутренние меры по сокращению поставок при этом будут умеренными. К примеру, снижение температуры отопления на 1-2 градуса и подобные изменения для кондиционеров.

Драги отметил, что предложение Италии по установке прайс-кепов на природный газ, используемый для производства электроэнергии, "добывает консенсус" среди других европейских стран. Это также должно уменьшить зависимость от России.

"Европа продолжает финансировать Россию покупкой нефти и газа, среди прочего, по цене, не имеющей отношения к историческим предпосылкам и себестоимости производства", – сказал он.

Италия получает около 40% газа из России, но после вторжения агрессора в Украину Италия начала активно искать альтернативных поставщиков. В частности, заключила соглашение с Алжиром, которое частично заменит российский газ.

Он также сказал, что начинает соглашаться с теми, кто говорит, что разговоры с Путиным "не имеют смысла" и являются "пустой тратой времени".

"У меня такое впечатление, что ужас войны с массовыми убийствами, с тем, что они совершили с детьми и женщинами, никак не зависит от слов и телефонных звонков".