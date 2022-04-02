США: россияне прячут свои активы, даже если не под санкциями

Прокуратура США нашла доказательства того, что российские олигархи пытаются уклониться от санкций и скрыть свои активы – к таким действиям прибегают даже россияне, на которых санкции не налагались.

Об этом сообщил в интервью Reuters Эндрю Адамс, генеральный прокурор оперативной группы KleptoCapture при Министерстве юстиции США.

Он уточнил, что в некоторых случаях даже олигархи, против которых еще не были наложены санкции, пытаются действовать на упреждение в случае будущих санкций.

Но, говорит Адамс, даже когда они пытаются скрыть яхты, самолеты или другое мобильное имущество в странах, считающих условно безопасными, олигархи сталкиваются с беспрецедентным уровнем международного сотрудничества для отслеживания неправомерных доходов российских элит.

"Существуют попытки – о некоторых из них даже известно публично – перемещать движимое имущество в виде яхт, самолетов в юрисдикции, где, на мой взгляд, люди считают, что было бы сложнее их расследовать и замораживать", - сказал Адамс.

Он признает, что отследить активы олигархов порой бывает затруднительно, поскольку они скрыты за "слоями фиктивных компаний, разбросанных по всему миру". Но Адамс добавил, что прокуратура США получает информацию из мест, ранее считавшихся "безопасными убежищами".

Чиновник отказался называть конкретные юрисдикции, предоставившие информацию опергруппе, или назвать имена конкретных лиц, находящихся под следствием.

Напоминаем:

В составе Министерства юстиции США в начале марта появилась оперативная группа, которая будет заниматься взысканием нелегальных активов российских олигархов в рамках санкций, введенных страной.