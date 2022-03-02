У США з’явилася оперативна група, аби не дати сховатися російським олігархам
У складі Міністерства юстиції США з’явилася оперативна група, що займатиметься стягненням нелегальних активів російських олігархів в рамках запроваджених країною санкцій.
Про це повідомляє Reuters.
Група "KleptoCapture" ("перехоплення клептократів" – ЕП) буде спрямована на те, аби запроваджені країною санкції, обмеження та економічні заходи для замороження російських активів у світі повністю виконувалися. Вона займатиметься виявленням порушень введених санкцій, а також розшуком, арештом та конфіскацією активів, отриманих злочинним шляхом.
"Попереджаємо олігархів: ми будемо використовувати всі інструменти, щоб заморозити та стягнути ваш злочинний дохід", – заявила заступниця генерального прокурора Ліза Монако.
Паралельно з цим Reuters з’ясувало, що США готує пакет санкцій проти ще більшої кількості російських олігархів, разом із їхніми активами. Їх можуть оголосити вже цього тижня – Вашингтон готується націлитися на найближче оточення Владіміра Путіна.
Нагадуємо:
В Офіційному журналі Європейського Союзу опубліковано рішення щодо нового пакету санкцій проти Росії у зв'язку з вторгненням в Україну.
До списку санкцій додано 26 росіян, серед яких – високопосадовці і військові, бізнесмени, пропагандисти. Зокрема – прессекретар президента РФ Дмітрій Пєсков, мільярдер Алєксєй Мордашов, голова наглядової ради "Альфа-Груп" Михайло Фрідман та інші.
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