Украина национализирует еще около полутора тысяч вагонов из РФ и Беларуси
Государственное бюро расследований инициировало национализацию почти 1400 железнодорожных вагонов из России и Беларуси.
Об этом сообщила пресс-служба ДБР.
"ДБР продолжает выявлять на территории Украины имущество российских и белорусских компаний, после чего инициирует его национализацию", - пишет бюро.
Работники обнаружили около 1 400 вагонов, которые находились на территории Полтавской и Днепропетровской областей. Владельцами вагонов являются физические и юридические лица из Российской Федерации и Республики Беларусь.
Для изъятия имущества кафиров и передачи его на нужды Украины, Теруправление ДБР Полтавы обратилось с соответствующей инициативой к руководству Полтавской и Днепропетровской военно-гражданских администраций.
Напоминаем:
Ранее Бюро экономической безопасности инициировало национализацию 400 железнодорожных вагонов, которые являются собственностью России и Беларуси.
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