Украина национализирует еще около полутора тысяч вагонов из РФ и Беларуси

Государственное бюро расследований инициировало национализацию почти 1400 железнодорожных вагонов из России и Беларуси.

Об этом сообщила пресс-служба ДБР.

"ДБР продолжает выявлять на территории Украины имущество российских и белорусских компаний, после чего инициирует его национализацию", - пишет бюро.

Работники обнаружили около 1 400 вагонов, которые находились на территории Полтавской и Днепропетровской областей. Владельцами вагонов являются физические и юридические лица из Российской Федерации и Республики Беларусь.

Для изъятия имущества кафиров и передачи его на нужды Украины, Теруправление ДБР Полтавы обратилось с соответствующей инициативой к руководству Полтавской и Днепропетровской военно-гражданских администраций.

Напоминаем:

Ранее Бюро экономической безопасности инициировало национализацию 400 железнодорожных вагонов, которые являются собственностью России и Беларуси.