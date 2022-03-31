На Черкащині націоналізують 400 російських і білоруських вагонів

Бюро економічної безпеки ініціювало націоналізацію 400 залізничних вагонів, які є власністю Росії та Білорусі.

Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

За результатами перевірок підприємств Російської Федерації та Республіки Білорусь, що транспортують обладнання залізницею, співробітники Бюро економічної безпеки виявили у Черкаській області 400 вагонів залізничного рухомого складу, які є власністю таких підприємств.

Також у зоні митного контролю, одного з міст області, виявлено залізничний вагон із електрообладнанням (12 тягових електродвигунів та 12 якорів тягових двигунів), що належить білоруському підприємству.

"Наразі здійснюється оцінка вартості залізничного рухомого складу та електрообладнання.

Перелік виявлених товарно-матеріальних цінностей направлено до Укрзалізниці та військово-цивільної адміністрації Черкаської області для ухвалення рішення щодо подальшої націоналізації", – йдеться у повідомленні.

Економічна правда