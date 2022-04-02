Роскосмос остановит сотрудничество с NASA и ЕКА на Международной космической станции

Роскосмос хочет остановить сотрудничество с космическими агентствами США и ЕС из-за введенных санкций, в том числе прекратить сотрудничество на Международной космической станции (МКС).

Об этом сообщает российский Коммерсант со ссылкой на главу российского агентства Дмитрия Рогозина.

Российское агентство просило у США, ЕС и Канады отменить санкции, на которые страны ответили отказом. В Европейском космическом агентстве якобы отметили, что ответ входит в компетенцию каждого отдельного члена ЕКА, и передал запрос им.

Сам Рогозин приводит якобы ответы агентств США и Канады, в которых говорится о "продолжении взаимодействия" с космическими агентствами страны-агрессора в рамках МКС ради безопасности работы станции.

Отметим, что в середине марта ЕКА в контексте санкций против РФ сообщало, что программа Международной космической станции продолжает работать номинально: "Основная цель – продолжение безопасной работы МКС, включая безопасность экипажа".

В ответ на это Роскосмос в ближайшее время подготовят меры по срокам прекращения сотрудничества с космическими агентствами стран Запада в рамках Международной космической станции. Там говорят, что не будут сотрудничать с Западом для снятия санкций с РФ и Роскосмоса.