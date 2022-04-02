Евросоюз может полностью либерализовать грузовой транзит из Украины

Украина может стать одной из первых стран, с которыми Евросоюз заключит Специальное транспортное соглашение, предусматривающее, в частности, полную либерализацию грузового транзита.

Об этом сообщил заместитель министра инфраструктуры Мустафа Найем, пишет "Европейская правда".

Найем рассказал, что Украина добивалась либерализации транзитных автоперевозок для перевозчиков, то есть беспрепятственного доступа к рынкам стран ЕС и полной отмене разрешений на грузовые перевозки, еще до войны.

По его словам, Мининфраструктуры приступит к работе над текстом соглашения с ЕС уже на следующей неделе. Накануне об этом шла речь на встрече с директором по мобильности и транспорту Европейской Комиссии Хенриком Хололеем.

"Во время встречи мы наконец-то услышали, что Украина может стать одной из первых стран, с кем Евросоюз подпишет Специальное транспортное соглашение, которое, кроме прочего, будет предусматривать либерализацию грузового транзита", - рассказал Найем на своей странице.

Как и в случае с соглашением о Совместном авиационном пространстве Украины с ЕС, его будут ратифицировать все государства-члены.

Напоминаем:

Венгрия разрешила украинским перевозчикам до 30 апреля осуществлять все двусторонние и транзитные перевозки по территории своей страны без разрешений.

Ранее Латвийская Республика разрешила все двусторонние и транзитные перевозки по территории своей страны без разрешений для украинских перевозчиков.

Со своей стороны Словацкая Республика и Республика Болгария разрешили украинским перевозчикам без разрешений осуществлять какие-либо транзитные перевозки грузов и пассажиров на территорию своих стран.