Венгрия разрешила перевозку по своей стране без разрешений

Венгрия разрешила украинским перевозчикам до 30 апреля осуществлять все двусторонние и транзитные перевозки по территории своей страны без разрешений.

Об этом сообщила "Укртрансбезпека".

"Это позволит украинским перевозчикам осуществлять все необходимые перевозки для обеспечения жизнеспособности страны и украинской экономики без привязки к разрешениям и дополнительным административным барьерам", - сообщили в ведомстве.

Там добавили, что Венгрия стала четвертой страной ЕС, которая ввела временный режим без разрешений.

Напоминаем:

Ранее Латвийская Республика разрешила все двусторонние и транзитные перевозки по территории своей страны без разрешений для украинских перевозчиков.

Со своей стороны Словацкая Республика и Республика Болгария разрешили украинским перевозчикам без разрешений осуществлять какие-либо транзитные перевозки грузов и пассажиров на территорию своих стран.