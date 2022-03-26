Венгрия разрешила перевозку по своей стране без разрешений
Венгрия разрешила украинским перевозчикам до 30 апреля осуществлять все двусторонние и транзитные перевозки по территории своей страны без разрешений.
Об этом сообщила "Укртрансбезпека".
"Это позволит украинским перевозчикам осуществлять все необходимые перевозки для обеспечения жизнеспособности страны и украинской экономики без привязки к разрешениям и дополнительным административным барьерам", - сообщили в ведомстве.
Там добавили, что Венгрия стала четвертой страной ЕС, которая ввела временный режим без разрешений.
Напоминаем:
Ранее Латвийская Республика разрешила все двусторонние и транзитные перевозки по территории своей страны без разрешений для украинских перевозчиков.
Со своей стороны Словацкая Республика и Республика Болгария разрешили украинским перевозчикам без разрешений осуществлять какие-либо транзитные перевозки грузов и пассажиров на территорию своих стран.
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