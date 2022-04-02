Минэкономики: падение в первом квартале составляет 16%

Прогноз Минэкономики снижение ВВП в первом квартале 2022 составляет 16%, а общегодовое падение может достичь 40%.

Об этом заявил первый замминистра экономики Украины Денис Кудин.

По его словам, больше всего пострадали те отрасли, где невозможна дистанционная работа. Это, в частности, авиационные, морские перевозки, область услуг, где бизнес работает непосредственно с потребителями.

"Хотя значительная часть предприятий приостановила свою деятельность, но в последние 10 дней экономика в целом начала оживать, бизнес в безопасных регионах возвращается к работе. Особенно стоит отметить аграриев, которые уже начали посевную", - заверил он.

Напоминаем:

Премьер-министр Денис Шмыгаль оценивает сокращение украинской экономики по итогам месяца полномасштабной войны в 35% и выше, а общий ущерб с учетом будущих периодов достигает триллиона долларов.