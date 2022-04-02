Минэкономики определило, какие отрасли приоритетны для помощи

Министерство экономики особое внимание будет уделять поддержке отраслей, непосредственно обеспечивающих жизнедеятельность граждан и укрепляющих обороноспособность государства.

Об этом заявил первый замминистра экономики Украины Денис Кудин.

В частности, речь идет о сельском хозяйстве, производстве продуктов питания, розничной торговле, коммунальных и энергетических услугах, производствах, работающих над мобилизационными заказами.

"Особое внимание уделяем коммунальным и энергетическим предприятиям, чтобы дома у людей было тепло, свет и газ.

Также концентрируемся на производственных предприятиях, выполняющих задачи для Вооруженных Сил Украины. К примеру, легкая промышленность, шьющая для армии одежду и обувь, предприятия оборонно-промышленного комплекса, которые ремонтируют технику, изготавливают ремкомплекты, осуществляют другие работы по обслуживанию ВСУ", - резюмировал он.

Напоминаем:

Война нанесла ущерб - замедлила, уменьшила и даже остановила - 86% украинских компаний.