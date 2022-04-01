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Война негативно повлияла на 86% украинских компаний

Пятница, 1 апреля 2022, 10:43 - Илья Колдомасов

Война нанесла ущерб - замедлила, уменьшила и даже остановила - 86% украинских компаний.

Об этом говорится в исследовании Gradus Research.

Отвечая на вопрос "Какая помощь от правительства нужна вам сегодня?", предприниматели чаще всего говорили о налоговых каникулах (37%). На втором, с большим отрывом, помощь с логистикой (17%).

Украинский бизнес прибегает к отраслевой трансформации. Каждый пятый (21%) начал этот процесс, 16% уже имеют результат и столько же планируют приобщиться к трансформации.

Всего 3-5% бизнеса увеличили выплаты расходов на заработную плату и закупки, 14-19% выполняют выплаты на довоенном уровне. Остальные либо снизили, либо вообще прекратили выплаты – 39% не выплачивают заработную плату, а 29% остановили отчисления поставщикам.

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