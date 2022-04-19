Япония увеличит объем займов Украине

Япония пообещала увеличить объем предоставляемых Украине займов со 100 миллионов долларов до 300.

Об этом пишут западные СМИ ссылаясь на заявление премьера страны, передает Интерфакс-Украина.

Он отметил, что "поддержка экономики Украины является неотложной задачей".

Напоминаем:

Япония планирует запретить импорт российского угля из-за зверств России в ходе войны против Украины, несмотря на то, что зависит от РФ на 13% своего импорта.