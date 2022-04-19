Япония увеличит объем займов Украине
Вторник, 19 апреля 2022, 22:28 -
Япония пообещала увеличить объем предоставляемых Украине займов со 100 миллионов долларов до 300.
Об этом пишут западные СМИ ссылаясь на заявление премьера страны, передает Интерфакс-Украина.
Он отметил, что "поддержка экономики Украины является неотложной задачей".
Напоминаем:
Япония планирует запретить импорт российского угля из-за зверств России в ходе войны против Украины, несмотря на то, что зависит от РФ на 13% своего импорта.
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