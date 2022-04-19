Страны ЕС продолжили продавать РФ оружие после 2015 года: кто больше всего

После 2015 года лазейка в санкциях Евросоюза по запрету поставок оружия в РФ позволила странам дальше поставлять его агрессору, больше всего пользовалась Франция и Германия.

Об этом говорится в данных Investigative Europe, которые проанализировал специалист по публичным закупкам программы инновационных проектов Transparency International Ukraine Ярослав Пилипенко.

Так, в период 2015-2020 годов больше всего оружия России поставила Франция на 152 млн. евро. В целом, французская доля в экспорте оружия из ЕС в Россию составляет 44%.

По данным Disclose, французский экспорт также включает тепловизионные камеры для более чем 1000 российских танков, навигационные системы и инфракрасные детекторы для истребителей и боевых вертолетов. Кремль купил его у Safran и Thales, основным акционером которых является французское государство. Это оборудование находят на бортах российских танков, истребителей и вертолетов, которые сейчас воюют в Украине.

Германия экспортировала в РФ военное оборудование на 121,8 млн евро (более 35% европейского экспорта оружия агрессору). В основном речь идет о ледокольных судах, винтовках и машинах "особой защиты".

На третьем месте в списке экспортеров находится Италия с вооруженным экспортом в 22,5 млн. евро. Первый крупный контракт с РФ страна подписала в 2015 году, когда правительство разрешило компании Iveco продать РФ наземные транспортные средства на 25 млн евро.

Австрия также продолжала ежегодно экспортировать в Россию военную технику, гладкоствольное оружие калибром менее 20 мм, автоматическое оружие калибром 12,7 мм и боеприпасы, взрывные устройства и другое вооружение.

Болгария заключила два соглашения в 2016 и 2018 годах на поставку военных кораблей, специального военно-морского оборудования, аксессуаров на 16,5 млн. евро.

Недавно ЕС обновил эмбарго на продажу оружия в РФ. Таким образом закрыли лазейку по продаже оружия по старым контрактам. Также под санкции попали и товары двойного назначения.

Читайте больше о том, что такое секретный экспорт и как европейские компании обходили эмбарго на продажу оружия РФ: Секретный товарооборот: у кого покупает и кому продает оружие россия