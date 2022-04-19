Секретний товарообіг: у кого купує та кому продає зброю росія

Із січня 2013 до липня 2021 року росія заробила на експорті майже $3,5 трлн. Понад половина цих прибутків — від продажу різних мінеральних продуктів, зокрема нафтових.

На другому місці "прихований" (секретний) розділ, частка якого становила 14,2%.

Секретний експорт — це продаж товарів до інших країн, що фіксується у прихованих розділах митної статистики.

Категорії такого експорту в товарній номенклатурі зовнішньоекономічної діяльності мають коди з кількома знаками, що включають букву S: SS, SSSS тощо.

До товарів, операції з продажу яких росія приховує належать:

зброя та боєприпаси;

космічні апарати, авіація (як військова, так і цивільна) та запчастини до них;

військові кораблі;

танки та інші самохідні броньовані машини;

сполуки рідкісноземельних металів;

радіоактивні елементи та ізотопи;

природний газ.

Ми проаналізували дані про секретний експорт/імпорт росії з відкритих джерел, щоб дізнатися, кому рф продає зброю, а в кого її купує.

В матеріалі використані дані за різні періоди — оскільки джерела інформації про загальний імпорт/експорт, головних експортерів товарів прихованої категорії і експорт зброї з ЄС у рф — різні.

Експорт

Секретний експорт росії у максимально широкому охопленні з січня 2013 до липня 2021 року склав понад $490 млрд.

Найбільше рф продала товарів цієї групи у 2013 році — на понад $80 млрд. Після анексії Криму та початку війни на Сході України обсяги секретного експорту помітно скоротилися. Найменше на ньому рф заробила у 2016 році — лише $44,6 млрд.

Що ж секретного продає росія? За даними РБК у 2019 75% секретного експорту росії становив трубопровідний газ, решта — озброєння, літаки та ізотопи.

За даними "Вєдомостєй", у 2021 році частка природного газу в структурі секретного експорту росії була на тому ж рівні — 74%.

До того ж найбільшими імпортерами російських секретних товарів у 2013-2021 рр. стали не традиційні покупці російської зброї та боєприпасів — Єгипет, Алжир, Китай, Індія, а цілком миролюбні демократичні країни:

Німеччина — 18,4%;

Туреччина — 11,3%;

Італія — 8,7%;

Англія — 5%;

Франція — 4,7;

Австрія — 2,8%;

Чехія — 2,4%;

США — 1,9%.

Країни-лідери за обсягом закупівлі секретного російського експорту збігаються з найбільшими покупцями російського газу.

Так, у 2021 році найбільше російського газу придбала Німеччина — 48,2 млрд м³, або 23,7% загального обсягу експорту газу з рф. На другому місці Туреччина — 26,8 млрд м³ — 13,2%.

Хто ж купує у росії зброю? Найбільшими імпортерами російської оборонної продукції, включно з відносно невеликою часткою цивільної авіації та хімічних сполук, згідно з даними РБК, у 2019 році були:

Єгипет ($2,4 млрд);

Алжир ($1,9 млрд);

Китай ($1,6 млрд);

Індія та США (по $0,9 млрд).

Водночас Єгипет та Алжир практично не імпортували секретних хімічних сполук.

У 2020 році найбільше російської зброї придбали Алжир ($2 млрд) та Китай ($1,5 млрд).

За результатами 9 місяців 2021 року найбільшим покупцем російської військової продукції теж був Алжир. Переважно рф туди постачала саме авіаційну техніку та озброєння.

Алжир зокрема купує у росії винищувачі Су-57Е, СУ-35, бомбардувальники Су-34, корвети, підводні човни. Єгипет імпортує з росії різні системи протиповітряної оборони, артилерію, стрілецьку зброю, винищувачі та бойові вертольоти.

Імпорт

Із 2013 до липня 2021 року росія закупила товарів із засекреченої групи в максимально широкому охопленні на понад $66 млрд. Найбільше у 2020 році — на $9,06 млрд, а за 6 місяців 2021 року — на $8,5 млрд.

Цікаво, що у 2014 році імпорт прихованих товарів до росії зріс на 17% порівняно з 2013. Того ж року рф анексувала Крим та розпочала війну на Донбасі.

Майже половина (47,2%) від загального імпорту "засекреченої" групи товарів за розглянутий період припадає на США. На другому місці Франція — 26,6%, на третьому — Німеччина — 4,4%.

Згідно з даними ООН, переважна частка засекреченого імпорту — це комерційні літаки Boeing та Airbus (Америка і Франція відповідно). Однак зброю і військову техніку росії із Заходу теж постачали.

У липні 2014 року Рада ЄС заборонила продаж росії зброї, військової техніки та товарів подвійного призначення. Однак багато європейських країн продовжили це робити.

Як європейські компанії обходили ембарго на продаж зброї рф? Журналісти видання Investigative Europe у своєму дослідженні говорять, що країни, які експортували зброю до росії, використовували правову лазівку.

Збройове ембарго ЄС містить такі винятки: контракти, укладені до 1 серпня 2014 року, або допоміжні контракти, необхідні для виконання таких контрактів.

Тобто компанії просто укладали додаткові угоди до старих договорів — і далі постачали військову техніку і зброю в рф. Проте робоча група з експорту звичайних озброєнь Ради Євросоюзу (COARM) не бачить у цьому лазівки.

Ще один спосіб обійти заборону — експортувати до росії товари подвійного призначення, які можуть використовувати як в цивільній, так і у військовій сферах.

Наприклад, ЗСУ знайшли німецькі деталі компанії Bosch у російській військовій техніці. Після цього виробник оголосив, що згортає усю свою діяльність у рф. Експорт таких товарів до росії Євросоюз заборонив 25 лютого 2022 року.

За офіційними російськими даними, навіть сама Україна продовжила постачати зброю і боєприпаси в рф. За період 2013-2021 року імпорт цієї групи з України склав $278 млн.

За даними Стокгольмського інституту досліджень проблем миру (SIPRI), росія у 2016-2020 роки стала другим найбільшим покупцем українського озброєння (36% загального експорту зброї з України). На першому — Китай.

Найбільші експортери зброї до рф 2015-2020

За даними Investigative Europe в період 2015-2020 років найбільше зброї росії поставила Франція. Вона продала рф військову техніку на 152 млн євро. Загалом французька частка в експорті зброї з ЄС в росію становить 44%.

Французьке видання Figaro повідомляє, що Франція з 2015 до 2020 року видала щонайменше 76 ліцензій на експорт військових обладнання до росії.

Видання зазначає, що попри ембарго на постачання зброї до рф, Франція продовжувала виконувати раніше підписані контракти — тобто користувалася лазівкою в забороні.

У французькому уряді оперативно відреагували на цю інформацію і зазначили, що ці поставки не суперечили тодішньому законодавству. І це справді так.

Водночас у ті роки Франції довелося піти на скасування контракту на побудову двох десантних кораблів-вертольотоносців "Містраль".

За даними Disclose, французький експорт також включає тепловізійні камери для понад 1000 російських танків, навігаційні системи та інфрачервоні детектори для винищувачів і бойових вертольотів.

кремль купив їх у Safran і Thales, основним акціонером яких є французька держава. Це обладнання знаходять на бортах російських танків, винищувачів і гелікоптерів, які зараз воюють в Україні.

Німеччина експортувала до росії військового обладнання на 121,8 млн євро (понад 35% європейського експорту зброї до рф). Переважно йдеться про криголамні судна, гвинтівки та машини "особливого захисту".

Німецький експорт маркують як товари подвійного використання. Ось чому навіть німецькі політики, які критикують експорт зброї, і пацифістські НУО, з якими зв’язалася Investigate Europe, не вважають експорт законним порушенням ембарго.

На третьому місці у списку експортерів знаходиться Італія, яка в період з 2015 до 2020 року продала до росії військової техніки на 22,5 млн євро.

Згідно з даними розслідування, перший великий контракт Італія з росією підписали у 2015 році, коли уряд Маттео Ренці дозволив італійській компанії Iveco продати рф наземних транспортних засобів на 25 млн євро.

Військові машини — модель Lynce виробництва IVECO — помітив журналіст телеканалу La 7 в Україні на початку березня 2022 року. Ці транспортні засоби збирали на одному з трьох заводів Iveco в росії, але — з італійських деталей.

Австрія також продовжувала щорічно експортувати до росії військову техніку, гладкоствольну зброю калібром менше 20 мм, автоматичну зброю калібром 12,7 мм та боєприпаси, підривні пристрої та інше озброєння.

Болгарія уклала дві угоди у 2016 та 2018 роках на постачання військових кораблів, спеціального військово-морського обладнання, аксесуарів на 16,5 млн євро.

Ми бачимо, що попередні європейські заборони постачати зброю в росію мали лазівки. Саме через них деякі країни й компанії частково продовжили продавати рф військову техніку, зброю і боєприпаси. Водночас торгувала зброєю з росією і сама Україна.

Ми не можемо змінити минулого. Однак зараз дуже важливо закрити усі ці джерела озброєння для країни-окупанта.

Нещодавно ЄС оновив своє ембарго на продаж зброї в рф. У такий спосіб закрили лазівку щодо продажу зброї за старими контрактами. Так само під санкції потрапили і товари подвійного призначення.

Сподіваємося, ці заборони працюватимуть краще і довше, ніж попередні. І вкотре закликаємо ЄС запровадити ембарго на нафту і газ. Саме торгівля ними приносить росії найбільші прибутки і відповідно найсильніше вдарить по російській економіці.