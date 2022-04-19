МВФ существенно ухудшил прогноз мировой экономики из-за войны в Украине

Международный валютный фонд прогнозирует значительное замедление мирового роста в 2022 году и усиление инфляции из-за российского вторжения в Украину.

Об этом идет речь в публикации World Economic Outlook от МВФ.

Фонд пишет, что война в Украине привела к гуманитарному кризису, а экономический ущерб от конфликта будет способствовать значительному замедлению мирового роста и усугубит инфляцию. Цены на топливо и продовольствие быстро выросли, что наиболее поразило население в странах с низким уровнем дохода.

По прогнозам, глобальный рост замедлится примерно с 6,1% в 2021 году до 3,6% в 2022 и 2023 годах. Это на 0,8 и 0,2 процентных пункта соответственно ниже, чем прогнозировалось в январе.

После 2023 года мировой экономический рост снизится примерно до 3,3% в среднесрочной перспективе.

Вызванное войной повышение цен на сырьевые товары и усиление ценового давления привели к прогнозированию инфляции на 2022 год в размере 5,7% в странах с развитой экономикой и 8,7% в странах с развивающимися рынками. Это на 1,8 и 2,8 п.п. соответственно выше, чем прогнозировалось в январе.

Напоминаем:

Всемирный банк сократил свой прогноз роста мировой экономики на 0,9 п.п. и разрабатывает пакет помощи в 170 млрд. долларов для преодоления последствий кризиса.