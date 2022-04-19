Завод автоконцерна Stellantis в РФ остановился из-за санкций
Автоконцерн Stellantis (бренды Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Citroën, Dodge, DS, Fiat, Jeep, Lancia, Maserati, Opel, Peugeot, Ram Trucks, Vauxhall и другие) остановил свой единственный российский завод "ПСМА Рус" в Калуге.
Об этом говорится в заявлении компании.
"Учитывая быстрый ежедневный рост перекрестных санкций и логистические трудности, Stellantis приостановила свои производственные операции в Калуге, чтобы обеспечить полное соблюдение всех перекрестных санкций и защитить своих работников.
Stellantis осуждает насилие и поддерживает все действия, способные возобновить мир", – заявили в компании.
Stellantis NV – транснациональная корпорация со штаб-квартирой в Амстердаме, занятая в области автомобильного машиностроения.
Образована в результате слияния французского автопроизводителя "Groupe PSA" и итальянско-американского "Fiat Chrysler Automobiles" (по завершении соглашения о слиянии по формуле 50/50). Группа включает в себя 18 брендов.
Напомним:
В марте автоконцерн Stellantis (Fiat Chrysler Automobiles и PSA Group) приостановил экспорт автомобилей из РФ и поставки машин на местный рынок из-за рубежа.
Экономическая правда
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