РФ без Opel, Citroën и Fiat: автоконцерн объявил об остановках поставок

Автоконцерн Stellantis (Fiat Chrysler Automobiles и PSA Group) приостановил экспорт автомобилей из РФ и поставки машин на местный рынок из-за рубежа.

Об этом сообщили "Интерфаксу" в российском офисе компании.

"Экспорт LCV из России временно приостановлен из-за нарушений логистических цепочек. Мы ежедневно отслеживаем ситуацию и пытаемся найти наилучшие решения для возобновления поставок", - сообщили там.

Там отметили, что импорт автомобилей концерна в РФ также приостановлен.

Калужский автозавод Stellantis в настоящее время продолжает работу, подчеркнули в компании.

Напоминаем:

Газета The Wall Street Journal в конце февраля сообщала со ссылкой на главу Stellantis Карлоса Тавареса, что концерн допускает перенос производства из России в случае негативных последствий из-за санкций.