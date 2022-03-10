РФ без Opel, Citroën и Fiat: автоконцерн объявил об остановках поставок
Автоконцерн Stellantis (Fiat Chrysler Automobiles и PSA Group) приостановил экспорт автомобилей из РФ и поставки машин на местный рынок из-за рубежа.
Об этом сообщили "Интерфаксу" в российском офисе компании.
"Экспорт LCV из России временно приостановлен из-за нарушений логистических цепочек. Мы ежедневно отслеживаем ситуацию и пытаемся найти наилучшие решения для возобновления поставок", - сообщили там.
Там отметили, что импорт автомобилей концерна в РФ также приостановлен.
Калужский автозавод Stellantis в настоящее время продолжает работу, подчеркнули в компании.
Напоминаем:
Газета The Wall Street Journal в конце февраля сообщала со ссылкой на главу Stellantis Карлоса Тавареса, что концерн допускает перенос производства из России в случае негативных последствий из-за санкций.
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