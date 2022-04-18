Россия повредила украинскую инфраструктуру на 85 миллиардов долларов
Общая сумма прямого ущерба инфраструктуры Украины в результате начавшейся Россией войны достигла 84,8 млрд долларов, но общие потери достигают 600 млрд долларов.
Об этом говорится в обновленной оценке ущерба украинской экономике проекта KSE Institute "Россия заплатит" при поддержке правительства и Офиса президента.
Такова оценка нанесенных потерь на 18 апреля. За последнюю неделю прямые потери экономики Украины из-за разрушений и повреждений гражданской и военной инфраструктуры выросли на 4,45 млрд дол.
Общие потери экономики Украины из-за войны войны, учитывающей как прямые потери, так и косвенные (снижение ВВП, прекращение инвестиций, отток рабочей силы, дополнительные расходы на оборону и социальную поддержку и т.п.), колеблются от 564 млрд до 600 млрд долларов.
Наибольший рост потерь за последнюю неделю обусловлен ростом повреждений и разрушений предприятий. На это повлияло, в частности, увеличение информации о количестве поврежденных предприятий и использовании косвенных методов оценки потерь малого бизнеса.
Также в обновленных расчетах была уточнена стоимость поврежденного и разрушенного жилищного фонда.
|
Об'єкти інфраструктури
|
Обсяг, одиниць
|
Загальні втрати, млн. дол.США
|
Дороги, км
|
23,177.00
|
$28,965
|
Житлові будинки, тис. кв. метрів
|
32,182.81
|
$28,315
|
Активи підприємств, одиниць
|
154
|
$9,335
|
Цивільні аеропорти, одиниць
|
11
|
$6,816
|
Залізнична інфраструктура та рухомий склад
|
н/д
|
$2,532
|
Заклади охорони здоров'я
|
206
|
$1,096
|
Мости та мостові переходи
|
277
|
$1,555
|
Заклади середньої та вищої освіти
|
623
|
$885
|
Порти та портова інфраструктура
|
2
|
$622
|
Військові аеродроми
|
11
|
$429
|
Адміністративні будівлі
|
68
|
$372
|
Літак Ан-225 "Мрія"
|
1
|
$300
|
Релігійні споруди
|
91
|
$311
|
Дитячі садочки
|
408
|
$312
|
Торговельні центри
|
17
|
$249
|
Культурні споруди
|
109
|
$205
|
Складська інфраструктура
|
116
|
$189
|
Інше
|
$2,547
|
РАЗОМ
|
$84,848
ЭП создала отдельную страницу для фиксации нанесенного Россией ущерба, подробнее по ссылке.
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"