Россия повредила украинскую инфраструктуру на 85 миллиардов долларов

Разрушенный мост в Киевской области, возле Макарова getty images

Общая сумма прямого ущерба инфраструктуры Украины в результате начавшейся Россией войны достигла 84,8 млрд долларов, но общие потери достигают 600 млрд долларов.

Об этом говорится в обновленной оценке ущерба украинской экономике проекта KSE Institute "Россия заплатит" при поддержке правительства и Офиса президента.

Такова оценка нанесенных потерь на 18 апреля. За последнюю неделю прямые потери экономики Украины из-за разрушений и повреждений гражданской и военной инфраструктуры выросли на 4,45 млрд дол.

Общие потери экономики Украины из-за войны войны, учитывающей как прямые потери, так и косвенные (снижение ВВП, прекращение инвестиций, отток рабочей силы, дополнительные расходы на оборону и социальную поддержку и т.п.), колеблются от 564 млрд до 600 млрд долларов.

Наибольший рост потерь за последнюю неделю обусловлен ростом повреждений и разрушений предприятий. На это повлияло, в частности, увеличение информации о количестве поврежденных предприятий и использовании косвенных методов оценки потерь малого бизнеса.

Также в обновленных расчетах была уточнена стоимость поврежденного и разрушенного жилищного фонда.

Об'єкти інфраструктури Обсяг, одиниць Загальні втрати, млн. дол.США Дороги, км 23,177.00 $28,965 Житлові будинки, тис. кв. метрів 32,182.81 $28,315 Активи підприємств, одиниць 154 $9,335 Цивільні аеропорти, одиниць 11 $6,816 Залізнична інфраструктура та рухомий склад н/д $2,532 Заклади охорони здоров'я 206 $1,096 Мости та мостові переходи 277 $1,555 Заклади середньої та вищої освіти 623 $885 Порти та портова інфраструктура 2 $622 Військові аеродроми 11 $429 Адміністративні будівлі 68 $372 Літак Ан-225 "Мрія" 1 $300 Релігійні споруди 91 $311 Дитячі садочки 408 $312 Торговельні центри 17 $249 Культурні споруди 109 $205 Складська інфраструктура 116 $189 Інше $2,547 РАЗОМ $84,848

ЭП создала отдельную страницу для фиксации нанесенного Россией ущерба, подробнее по ссылке.