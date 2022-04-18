Все разделы
Укр / Рус

Россия повредила украинскую инфраструктуру на 85 миллиардов долларов

Понедельник, 18 апреля 2022, 20:28
 
Разрушенный мост в Киевской области, возле Макарова
getty images

Общая сумма прямого ущерба инфраструктуры Украины в результате начавшейся Россией войны достигла 84,8 млрд долларов, но общие потери достигают 600 млрд долларов.

Об этом говорится в обновленной оценке ущерба украинской экономике проекта KSE Institute "Россия заплатит" при поддержке правительства и Офиса президента.

Такова оценка нанесенных потерь на 18 апреля. За последнюю неделю прямые потери экономики Украины из-за разрушений и повреждений гражданской и военной инфраструктуры выросли на 4,45 млрд дол.

Общие потери экономики Украины из-за войны войны, учитывающей как прямые потери, так и косвенные (снижение ВВП, прекращение инвестиций, отток рабочей силы, дополнительные расходы на оборону и социальную поддержку и т.п.), колеблются от 564 млрд до 600 млрд долларов.

Наибольший рост потерь за последнюю неделю обусловлен ростом повреждений и разрушений предприятий. На это повлияло, в частности, увеличение информации о количестве поврежденных предприятий и использовании косвенных методов оценки потерь малого бизнеса.

Также в обновленных расчетах была уточнена стоимость поврежденного и разрушенного жилищного фонда.

Об'єкти інфраструктури

Обсяг, одиниць

Загальні втрати, млн. дол.США

Дороги, км

23,177.00

$28,965

Житлові будинки, тис. кв. метрів

32,182.81

$28,315

Активи підприємств, одиниць

154

$9,335

Цивільні аеропорти, одиниць

11

$6,816

Залізнична інфраструктура та рухомий склад

н/д

$2,532

Заклади охорони здоров'я

206

$1,096

Мости та мостові переходи

277

$1,555

Заклади середньої та вищої освіти

623

$885

Порти та портова інфраструктура

2

$622

Військові аеродроми

11

$429

Адміністративні будівлі

68

$372

Літак Ан-225 "Мрія"

1

$300

Релігійні споруди

91

$311

Дитячі садочки

408

$312

Торговельні центри

17

$249

Культурні споруди

109

$205

Складська інфраструктура

116

$189

Інше

$2,547

РАЗОМ

$84,848

ЭП создала отдельную страницу для фиксации нанесенного Россией ущерба, подробнее по ссылке.

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

война
Материалы по теме
Убытки "Николаевоблэнерго" от войны превысили 300 миллионов 18 апреля 2022, 17:25
Что нужно знать об аренде земли в военное время 18 апреля 2022, 13:16
Зеленский обсудил восстановление Украины с директором МВФ 18 апреля 2022, 09:00
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте